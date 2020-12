Martien Meiland was liever hetero geweest: “Ik zag mijn hele leven instorten”

Heteroseksueel zijn zou zijn leven een stuk eenvoudiger gemaakt hebben. Dat heeft Martien Meiland, de ster uit het programma Chateau Meiland, gezegd bij ‘Linda’s wintermaand’. Hij had het er ook over zijn coming-out, ondertussen bijna twintig jaar geleden.

Een bevrijd noemt hij het niet, dat hij uit de kast is gekomen. Bijna twintig jaar geleden was hij getrouwd met Erica, een vrouw met wie hij twee dochters (Maxime en Montana) heeft, toen hij op vakantie in de Israëlische badplaats Eilat besefte dat hij het meer voor mannen had. Een man die volgens hem op de Franse ex-voetballer Zinedine Zidane leek, sprak hem daar aan. “Binnen de vijf minuten pakte hij mij”, zegt Meiland. “Zoenen enzo. Op hetzelfde moment zag ik mijn hele leven instorten. Zo heb ik me nog nooit gevoeld vanbinnen.”

Hij was van slag toen hij terugkeerde naar Nederland bij zijn Erica. “Ik had trillingen in mijn lijf en moest overgeven toen ik het ging opbiechten. Een vreselijke periode.” Verder in het programma zei hij dat hij liever heteroseksueel geweest zou zijn omdat het leven dan veel makkelijker geweest zou zijn.