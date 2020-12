Nieuwe grafiek UHasselt toont hoe dramatisch overtredingen tijdens feestdagen kunnen zijn

Voor wie er nog aan twijfelde, op kerstmis en op nieuwjaar veel volk uitnodigen is spelen met vuur. Uit een nieuwe studie blijkt dat als zelfs maar één gezin op vijf vier mensen over de vloer krijgt, de curve onmiddellijk weer opveert. En dat het los een maand langer duurt eer we in een veilige zone zitten. “Dan zitten we met een joekel van een derde golf”, waarschuwt premier Alexander De Croo (Open VLD). Onderstaande grafiek toont hoe groot de omvang van die derde golf kan zijn, en hoe lang we dan waarschijnlijk moeten wachten op versoepelingen.