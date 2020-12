Zangeres Hadise breekt met haar Turks lief: “Soms werkt het niet”

Hadise (35) is niet meer samen met de Turkse acteur Kaan Yildirim (33). Dat bevestigt de Belgisch-Turkse zangeres. “Ik wens hem veel succes en geluk in zijn leven.”

“Liefde is zo mooi”, laat ze weten. “Alles is mooi wanneer er liefde is. Het is het enige gevoel waarvan niemand bang moet zijn om het te ervaren. Maar soms werkt het niet. Daarom heb ik deze beslissing genomen, die ik nu met jullie wil delen. Ik heb mijn relatie met Kaan beëindigd. Ik wens hem veel succes en geluk in zijn leven.”

Hun relatie was lange tijd een geheim, maar lekte uit door een foto van een witte hond op haar sociale media. Dat bleek Kaans hond te zijn. Turkse bladen schrijven dat de romance al geruime tijd turbulent was.(tove)