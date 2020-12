Het was een druk jaar voor de ooievaar van Pairi Daiza: meer dan veertig baby’s

Panda’s werden er dit jaar niet geboren, maar het baby-album van Pairi Daiza is daarom niet minder indrukwekkend. Dit jaar zagen er – naast de vele vogels en vissen – een veertigtal dieren het levenslicht. Waaronder enkele zeer uitzonderlijke geboortes zoals die van een Aziatische olifant, een nijlpaard, een orang-oetang en enkele soorten die in het wild bedreigd of zelfs helemaal uitgestorven zijn, zoals het pater-davidshert of de spinschildpad. Wat er met al deze baby’tjes zal gebeuren eens ze groot zijn? Dan gaan ze zeer vaak naar andere parken om inteelt te vermijden. Maar zover is het nog niet. “Zolang ze hun ouders nodig hebben, blijven ze hier.”