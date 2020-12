Wanneer u iemand van een ongewenst geschenk wilt verlossen, dan is een platform als 2dehands.be een uitstekend instrument. Maar let op: niet iedereen op 2dehands is uw vriend. Betaal verkopers niets tenzij u ‘hun huis weet wonen’. Intussen werkt 2dehands aan een oplossing tegen misbruikers van uw vertrouwen.