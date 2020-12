Katie Holmes maakt einde aan speculaties: ze vond de liefde bij chef-kok

“Elke keer als ik je gezicht zie, krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Gefeliciteerd!!! Ik hou van jou!!”, schreef Vitolo. Holmes kon de publieke felicitaties voor haar 42ste verjaardag wel waarderen en antwoordde: “Heel erg bedankt, mijn liefste. Ik hou ook van jou!!!!!” En zo is er een einde gemaakt aan de heksenjacht op het liefdesleven van Katie Holmes. De twee werden al samen gespot, maar hielden de lippen stijf op elkaar.

Holmes heeft dan ook al genoeg media-aandacht gehad, zeker wat haar liefdesleven betreft. Ze was vijf jaar getrouwd met de 16 jaar oudere Mission: Impossible-acteur Tom Cruise en had samen met hem een dochter, Suri, inmiddels veertien jaar. Hun scheiding was destijds wereldnieuws. Cruise is een fervent aanhanger van de omstreden Scientology-kerk en Holmes vroeg de scheiding aan omdat Suri op een leeftijd was gekomen waarop Scientology zich gaat bemoeien met de opvoeding. Ze werd steeds banger van de sekte. Ze eiste het volledige hoederecht over hun dochtertje en kreeg dat ook.

© instagram Vitolo

Daarna had Holmes een relatie met acteur Jamie Foxx. Ze maakte het pas na vijf jaar bekend omdat ze er contractueel niet eerder mee naar buiten mocht komen om ‘Cruise niet in verlegenheid te brengen’. Die relatie liep uiteindelijk spaak. De Italiaans-Peruviaanse chef-kok Emilo Vitolo Jr. was op zijn beurt in juli nog verloofd met de 24-jarige ontwerpster Rachel Emmons toen hij als een blok viel voor Holmes. De man heeft een Italiaans restaurant in de New Yorkse wijk Soho. Het is een familierestaurant waar Vitolo samen werkt met zijn ouders en twee broers. Zijn cliënteel bestaat uit de rich and famous: onder anderen Barack Obama, Rihanna en Bradley Cooper komen er geregeld een hapje eten.