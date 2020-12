Nadat de drie vorige wedstrijden in de Jupiler Pro League verloren gingen, heeft Antwerp eindelijk weer de smaak van de overwinning kunnen proeven. The Great Old stelde nog voor de rust de zege veilig tegen Waasland-Beveren: het werd 0-3 op de Freethiel. Refaelov, Ampomah en Mbokani zorgden voor de goals.