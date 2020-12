Ward Pétré zal vele maanden niet meer op het ijs te zien zijn. De shorttracker ging op 10 december samen met een collega zwaar onderuit op training. Hij is nu thuis begonnen en begint binnenkort aan een lange revalidatieperiode. Pétré hoopt vooral op tijd klaar te zijn voor de start van het nieuwe seizoen in juni. Zodat ook een mogelijke kwalificatie voor de Olympische Winterspelen niet in het gedrang komt.