Het huwelijksfeest vond plaats in een leegstaand restaurant. — © Google Maps

Vilvoorde

De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) heeft zondagmiddag in Vilvoorde een groot huwelijksfeest stilgelegd. Dat was aan de gang in een leegstaand restaurant op de Koningslosesteenweg. Er waren 54 volwassenen aanwezig en een tiental kinderen. Dat bevestigen burgemeester Hans Bonte en het parket Halle-Vilvoorde.