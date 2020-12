Ook Manchester United en Leeds United maken er doelpuntenkermis van in Premier League

Nadat Liverpool zaterdag al voor een doelpuntenkermis zorgde op bezoek bij Crystal Palace, was het zondag ook raak in Manchester. Manchester United versloeg promovendus Leeds United met duidelijke cijfers: het werd 6-2 op Old Trafford. De Red Devils klimmen zo op naar een gedeelde derde plek in de Premier League.

De Manchester United-fans geloofden het wellicht zelf nauwelijks, maar na amper drie minuten spelen loog het scorebord op hun televisie toch echt niet: 2-0. Was getekend: Scott McTominay, die in de tweede minuut via Bruno Fernandes de score opende en een minuut later nog een tweede keer scoorde, deze keer op aangeven van Anthony Martial.

Daarmee verbeterde McTominay de trefzekere topprestatie van Duncan Ferguson (16 januari 2000) en Ryan Giggs (18 november 1995), die beiden vier minuten nodig hadden in de hoogste Engelse competitie om twee treffers te produceren. Het waren tevens ook zijn eerste goals van het seizoen.

Manchester United nam na de twee openingstreffers van McTominay geen gas terug. Na 20 minuten zorgde Bruno Fernandes voor de 3-0.

Kort voor de rust vond ook Victor Lindelöf de weg naar het doel: voor de Zweed was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Met een tussenstand van 4-0 was de wedstrijd dus nog voor de pauze al in een beslissende plooi gelegd.

Toch kon Leeds United met een sprankeltje hoop de kleedkamer in. Liam Cooper zorgde in de 42ste minuut op een hoekschop voor de 4-1, wat ook de ruststand was.

Van een spectaculaire comeback was echter nooit sprake, want Manchester United hield ook na de rust de touwtjes goed in handen. Halverwege de tweede helft schoot Daniel James de 5-1 binnen.

Nog eens vier minuten later was het opnieuw prijs voor Manchester United, deze keer vanaf de penaltystip. Bruno Fernandes nam zijn verantwoordelijkheid en pikte zijn tweede goaltje mee: 6-1.

Even later prikte Leed United nog eens tegen. Stuart Dallas zorgde zowaar nog voor de 6-2, maar verder dan dat zou de promovendus niet meer komen op Old Trafford.

In de stand komt Manchester United op een gedeelde derde plek met Everton. Het volgt op 1 punt van Leicester City en 5 van leider Liverpool. Leeds is veertiende.