Hasselt

Zondagavond is er rond 19.30 uur een gasexplosie gebeurd in restaurant de Gouden Boon op het kruispunt van de Schrijnwerkersstraat en de Minderbroedersstraat in het centrum van Hasselt. Er vielen twee lichtgewonden. Er is een perimeter van 500 meter ingesteld omdat er nog altijd gevaar voor een nieuwe ontploffing is.