Celtic pakt twaalfde trofee op rij in eigen land

Celtic heeft zondagnamiddag zijn twaalfde trofee op rij in eigen land gewonnen. In de finale van de Schotse Beker haalden ze het in Hampden Park met 4-3 in een strafschoppenreeks van Hearts, nadat er na de reguliere speeltijd 3-3 op het scorebord stond.

Het gaat hierbij om de Bekerfinale van vorig seizoen, die in mei op het programma stond maar toen uitgesteld moest worden vanwege de coronapandemie. Tot dertien prijzen op rij zal Celtic niet komen, want voor de League Cup van dit seizoen zijn ze reeds uitgeschakeld. Ook in de competitie zijn ze nog lang niet zeker van een tiende landstitel op rij. De leidersplaats is momenteel in handen van Rangers.

In de beslissende strafschoppenreeks was er een heldenrol voor de jonge Celtic-doelman Conor Hazard, die elfmeters van Stephen Kingsley en Craig Wighton uit zijn doel hield. Verdediger Kristoffer Ajer faalde vervolgens niet en trapte de beslissende 4-3 tegen de netten.