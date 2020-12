McTominay breekt record in Premier League met twee treffers in eerste drie minuten

Scott McTominay heeft zondag in de Premier League een record gebroken.

De 24-jarige middenvelder van Manchester United kwam in de thuiswedstrijd tegen Leeds United twee keer tot scoren in de eerste drie minuten van het duel. Daarmee verbeterde de Schot de trefzekere topprestatie van Duncan Ferguson (16 januari 2000) en Ryan Giggs (18 november 1995), die beiden vier minuten nodig hadden in de hoogste Engelse competitie om twee treffers te produceren.

McTominay had dit seizoen in de Premier League nog niet gescoord.