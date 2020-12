Leider Union houdt de drie punten thuis in topper tegen Westerlo

Leider Union Sint-Gilis heeft zondagnamiddag de topper van de vijftiende speeldag in de 1B Pro League met 2-1 gewonnen van Westerlo, de nummer drie in de stand.

De bezoekers uit de Kempen kwamen nochtans halverwege de eerste helft op voorsprong in het Dudenpark, via Atabey Cicek. Lang konden ze niet genieten van die voorsprong, een vijftal minuten later zorgde Deniz Undav al voor de gelijkmaker. Diep in de tweede helft zette de Duitse spits van op de stip de 2-1 eindstand op het scorebord.

In de stand heeft het ambitieuze Union nu een voorsprong van tien punten op eerste achtervolger Seraing, dat wel nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. De Luikenaars sluiten zondagavond de speeldag af met een verplaatsing naar promovendus Deinze. Westerlo is met 24 punten derde.

In de 1B Pro League is het de laatste speeldag van dit jaar. De eerstvolgende speeldag wordt eind januari afgewerkt.