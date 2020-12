De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept haar leden in Europa op om “hun controles aan te scherpen” vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk circuleert. De EU, Frankrijk en Duitsland zitten zondag samen om te overleggen over de nieuwe virusvariant, nadat al verschillende de landen een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk hebben ingesteld.