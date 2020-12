Romelu Lukaku helpt Inter met 11de doelpunt van seizoen langs promovendus

Inter blijft in het spoor van leider en stadsrivaal AC Milan in de Serie A. De Nerazzurri hadden het nochtans niet makkelijk tegen promovendus Spezia, pas zeventiende in de stand: er werd met 2-1 genomen. Romelu Lukaku bleek beslissend met een penaltydoelpunt, zijn 11de goal in de Serie A dit seizoen.

In een kansarme eerste helft waren de beste mogelijkheden voor Inter, maar verder dan een kopbal van Lautaro Martinez die nipt over de deklat ging, kwamen de Milanezen niet. In de tweede helft was het wel snel raak. Martinez bediende Achraf Hakimi, die er in de 52ste minuut 1-0 van maakte.

Na de openingstreffer van Inter kabbelde de partij rustig verder, waardoor Inter nog niet helemaal zegezeker was. In de 71ste minuut leek Romelu Lukaku echter orde op zaken te stellen. Na een handsbal mocht de Rode Duivel een penalty voor zijn rekening nemen, en Lukaku miste niet: 2-0.

De buit leek binnen voor Inter, maar toch moest het nog even bij de pinken zijn in de slotfase. De aansluitingstreffer van Quartsin Gyasi werd met nog iets meer dan 10 minuten te spelen afgekeurd. Diep in de blessuretijd kwam Spezia toch nog op 2-1 via Roberto Piccoli, maar toen was het kalf al verdronken.

Inter blijft in de stand op 1 punt staan van leider AC Milan, dat zelf op opmerkelijke wijze won bij Sassuolo. Nummer drie Juventus heeft 4 punten minder dan Milan en 3 minder dan Inter. Spezia blijft net boven de degradatiestreep kamperen: het is zeventiende.