TIO wint opnieuw de Schrijnwerk Award

Op donderdag 10 december maakte het toonaangevende vaktijdschrift Schrijnwerk de winnaars van de jaarlijkse awards bekend. De afdeling Houtbewerking van WICO Campus TIO mocht voor de tweede keer deze trofee in de hoogte steken.

De leerkrachten en leerlingen van het 6de jaar Houttechnieken kwamen in beeld met een modern keukenproject. Ze bouwden een complete designkeuken uit verschillende houtsoorten waarbij ze hun materiaal- en productkennis ten volle moesten benutten.De juryleden waren bijzonder te spreken over de afwerking van het project en kwamen de award op coronaveilige wijze overhandigen op de campus in Pelt. Een blijk van waardering die nog maar eens de kwaliteit van deze opleiding benadrukt.