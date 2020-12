Leerlingen Schuttershof steunen 'Het warmste geschenk'

Ook basisschool Schuttershof afdeling Tichelrij steunt de actie 'Het warmste geschenk' in Sint-Truiden. Enkele leerlingen van de leerlingenraad deponeerden op 18 december kerstballen deponeren in het glazen geschenk op de Grote Markt.

De kerstballen zijn voor 5 euro per stuk te koop bij de stadsdiensten of bij één van de deelnemende handelaars. Vervolgens kan je de kerstbal in het glazen geschenk op de Grote Markt deponeren, hiervan een selfie nemen en die delen op sociale media. De deelnemers maken kans op een Aan tafelbon ter waarde van 50 euro. Maar nog belangrijker is dat de opbrengst van de actie wordt besteed aan een hartverwarmende afhaalmaaltijd voor gezinnen die het moeilijk hebben.