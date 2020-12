Wout van Aert geeft zichzelf “de prijs van de domste”, winnaar Mathieu van der Poel had geen overschot in Namen

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock maakten er in Namen een cross van om duimen en vingers bij af te likken. Uiteindelijk was het de wereldkampioen die aan het langste eind trok, maar voor Van der Poel ging het absoluut niet vanzelf. “Het was zeker geen tactische beslissing om Wout het gaatje op Pidcock te laten dichten, ik had gewoon geen overschot”, vertelde de Nederlander na afloop.