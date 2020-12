Gemeenteraad vergadert digitaal maandag 21 december

Op de eerste winterdag, 21 december, vindt in principe de laatste vergadering van de gemeente- en OCMW-raad plaats. Ook nu weer wordt het - in de lijn van de coronamaatregelen - een online-vergadering waarbij het publiek via YouTube kan volgen. Aan de agenda staan onder meer volgende punten:

In eerste instantie buigt de OCMW-raad zich over het meerjarenplan (de begroting of het budget) 2021. Nadien doet de gemeenteraad hetzelfde voor het gemeentelijk meerjarenplan 2021, voor de budgetten 2021 van de diverse kerkbesturen, de gemeentelijke dotatie aan de politiezone LaMa, de algemene gemeentebelasting voor gezinnen 2021-2025, de toeristenbelasting 2021-2025, het gewijzigde subsidiereglement voor projecten ontwikkelingssamenwerking en het gemeentelijk handhavingsplan. In geheime vergadering worden afsluitend een aantal personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs en in de gemeentelijke academie vast benoemd. eva)