Mathieu van der Poel wint razend spannende Wereldbekercross in Namen na strijd met Wout van Aert en Tom Pidcock

De Wereldbekercross in Namen is een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. Van een leien dakje liep het echter helemaal niet voor de wereldkampioen: hij moest aan de Naamse Citadel afrekenen met een ijzersterke Wout van Aert en Tom Pidcock, die na een schitterende strijd met de Nederlander uiteindelijk tweede en derde werden. Quinten Hermans finishte knap vijfde.

De clash ter titanen. Zo werd de Wereldbekermanche in Namen vooraf gretig bestempeld: voor het eerst sinds het WK in het Zwitserse Dübendorf, op 2 februari, stonden Mathieu van der Poel en Wout van Aert samen aan de start van een veldrit. Dat maakte de affiche op de befaamde Citadel alleen maar aantrekkelijker, maar er stonden nog wat kapers op de kust.

Tom Pidcock bijvoorbeeld, die vorige week nog raak schoot in Gavere-Asper, en Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die op zoek gingen naar nieuw succes voor Pauwels Sauzen-Bingoal. En wat met Toon Aerts, die vrijdag nog op training betrokken was bij een zwaar verkeersongeval?

Iserbyt meteen uitgeteld

Voor één van hen eindigde de Wereldbekermanche al op de startlijn. Eli Iserbyt kreeg meteen te maken met mechanische problemen en moest minutenlang lopen richting de materiaalpost. Een serieuze streep door de rekening voor de Europese kampioen, die zijn kansen op eindwinst in een zo al beperkte Wereldbeker vrijwel zeker mag opbergen.

© Photo News

Helemaal voorin werd de eerste schifting al snel gemaakt op het lastige parcours. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout: dat waren de vier sterke mannen in de koers. Pidcock stak als eerste het vuur aan de lont: de Britse kampioen viel al in de tweede ronde aan en zette zijn drie concurrenten zo stevig onder druk. Onder impuls van wereldkampioen Van der Poel kwam het kwartet wel snel weer samen.

Pidcock solo

In de vierde ronde verschoot Pidcock een tweede cartouche. De jonge Brit nam meteen meer dan 10 seconden voorsprong, maar Van der Poel wou de zege niet zomaar weggeven. De wereldkampioen liet Van Aert en Vanthourenhout een ronde later ter plekke en reed langzaam maar zeker naar Pidcock toe.

De Nederlander kwam tot op drie seconden, maar na een nieuwe versnelling reed Pidcock weer iets verder weg. En ook Wout van Aert en Michael Vanthourenhout zaten niet ver: het verschil tussen de leider en de nummer vier was met nog drie ronden te gaan nauwelijks negen seconden.

Tom Pidcock imponeerde alweer in Namen. — © Photo News

In de zevende van negen rondes verdedigde Pidcock nog steeds met hand en tand zijn minieme voorsprong. In de achtergrond kwamen Van der Poel en Van Aert intussen bij elkaar. De twee groten van het veldrijden sloegen de handen in elkaar. Dat loonde, want in de voorlaatste ronde kwam het duo aansluiten bij de 21-jarige Pidcock. Een spannende eindstrijd met drie kondigde zich aan, maar lang bleven ze niet samen: Mathieu van der Poel was de volgende die aanviel en een klein kloofje sloeg.

Van Aert en Pidcock moesten alles op alles zetten om de wereldkampioen bij te benen in de slotronde. Even leken de twee nog terug te komen, maar op de kasseihelling sloeg Van der Poel definitief een bres naar zijn twee concurrenten. De Nederlander stoomde vervolgens door naar zijn tweede zege van het veldritseizoen. Van Aert kwam op amper drie seconden achterstand als tweede over de meet, terwijl de andermaal imponerende Pidcock mooi derde werd op elf seconden.

Michael Vanthourenhout viel in de slotrondes nog ver terug en finishte uiteindelijk op 1’07” als vierde. Hij blijft wel leider in de Wereldbekerstand. Nummer vijf Quinten Hermans klokte af op 2’09”. Lars van der Haar en Toon Aerts waren op plekken zes en zeven de eerste Telenet Baloise Lions.