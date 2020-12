Lucinda Brand pakt derde zege op rij in Namen

Lucinda Brand heeft zondag de wereldbekermanche veldrijden in Namen op haar palmares gebracht, voor het derde jaar op rij. De Nederlandse soleerde met ruim een halve minuut voorsprong naar de zege, voor de Amerikaanse Clara Honsinger. De Nederlandse Denise Betsema finishte als derde op ruim driekwart minuut. Eerste Belgische was Sanne Cant op de twaalfde plaats op ruim drie minuten.

De wedstrijd in Namen werd in tegenstelling tot vorig jaar geen moddereditie. Het parcours was ook lichtjes gewijzigd, maar klimmen en schuiven bleef uiteraard wel de hoofdbrok. Annemarie Worst, een van de Nederlandse tenoren, was er niet bij in Namen.

Het was de Hongaarse Blanka Vas die furieus van start ging en zes minuten lang de koppositie nam, met Denise Betsema in haar wiel. Alvarado, Brand, Kastelijn en Cant, goed gestart, volgden op enkele lengtes.

Betsema kende net zoals vorige week in Gavere een sterke eerste ronde en nam de fakkel over van de Hongaarse, die nadat ze bij een afdaling ten val kwam tegen een stootkussen steeds meer terrein zou verliezen en uiteindelijk als vijfde zou finishen.

Betsema ging dus alleen op pad, ze dook de tweede ronde in met een voorsprong van 7 tellen op Lucinda Brand en 14 de wereldkampioene Alvarado. Yara Kastelijn volgde al op 27 seconden, Sanne Cant op meer dan een halve minuut.

Zeven minuten zou Betsema alleen op kop rijden, maar net zoals in Gavere kreeg ze uiteindelijk het gezelschap van Lucinda Brand die Alvarado achter zich had gelaten. Brand talmde niet en voerde meteen de forcing, ze dook de derde ronde in met een handvol seconden bonus op Betsema, 28 op Alvarado en 41 op Clara Honsinger die na een moeilijke start sterk was opgeschoven.

Betsema sloeg zichzelf terug in de derde ronde na een val tegen een stootkussen, een lekke band zou haar op nog meer achterstand zetten. Brand was op weg naar de zege, in de strijd om de tweede plek roerden Alvarado, Honsinger en Betsema zich.

Brand bouwde haar voorsprong verder uit, Honsinger en Betsema lieten ook de wereldkampioene achter zich. Het was uiteindelijk de Amerikaanse die naar de tweede plek zou snellen, na winnares Brand, en voor Betsema.

Eerder al won Brand ook de editie van 2018 en 2019 in Namen.