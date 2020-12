Sam Maes grijpt nipt naast tweede run reuzenslalom Alta Badia

Sam Maes is er zondag net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede run van de wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in het Italiaanse Alta Badia.

De 22-jarige Maes werd 31e in de eerste run, terwijl de top dertig doorstoot naar de tweede run die om 13u30 van start gaat. Hij kwam één honderdste van een seconde tekort voor een startbewijs in de tweede run. De Rus Aleksander Andrienko werd 30e in 1:15.55. Maes legde zijn eerste run af in 1:15.56.

Daarmee was hij 2.29 trager dan de Fransman Alexis Pinturault. Die haalde het in 1:13.27 voor de Kroaat Filip Zubcic, die 26 honderdsten van een seconde moest toegeven. De Zwitser Marco Odermatt werd derde op 40 honderdsten.

Ester Ledecka wint super-G in Val d’Isère

Olympisch kampioene Ester Ledecka heeft zondag de wereldbekermanche super-G in het Franse Val d’Isère op haar naam geschreven.

De Tsjechische haalde het met een chrono van 1:24.64. Daarmee was ze amper drie honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitserse Corinne Suter, die vorig seizoen de globe voor deze specialiteit pakte en vrijdag de eerste afdaling in Val d’Isère won. De Italiaanse Federica Brignone werd derde op 35 honderdsten.

Dankzij haar overwinning is Ledecka de eerste koploopster in het klassement van de super-G. Val d’Isère was de eerste manche in die discipline, nadat de twee super-G’s van begin december in Sankt Moritz geannuleerd werden.

In de algemene wereldbekerstand vergroot de Slovaakse Petra Vlhova, die zondag zesde werd, haar voorsprong op de Zwitserse Michelle Gisin, die in Val d’Isère op de negende plaats eindigde.

Xander Vercammen wordt 17e in skicross Val Thorens

Xander Vercammen is zondag 17e geworden in de wereldbekermanche skicross in het Franse Val Thorens.

De zege ging naar de Fransman Jonathan Midol. De Canadees Reece Howden werd tweede. Het podium werd vervolledigd door de Duitser Florian Wilmsmann.

Eerder werd de 21-jarige Vercammen 29e en 33e in de eerste twee manches van het seizoen in het Zwitserse Arosa. Hij debuteert op WB-niveau. In 2016 behaalde Vercammen zilver op de Olympische Jeugdwinterspelen in het Noorse Lillehammer.

Zaterdag stond er nog een manche op het programma in Val Thorens. Die werd echter geannuleerd vanwege te hevige windstoten. Daardoor komen de skicrossers maandag opnieuw in actie in het Franse skioord.