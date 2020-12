Vlaamse regering voorziet noodleningen voor sportclubs

De Vlaamse regering voorziet noodleningen met interessante voorwaarden voor sportclubs die financieel kopje onder dreigen te gaan door de coronacrisis. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eersteklasseclubs in basketbal en volleybal, die geen toeschouwers meer mogen verwelkomen en die niet kunnen terugvallen op TV-inkomsten. “Clubs krijgen niet makkelijk een lening op de private markt”, zegt minister van Sport Ben Weyts. “Vlaanderen komt over de brug, om te vermijden dat corona zorgt voor faillissementen in de sportwereld”. De clubs zullen tot € 1 miljoen kunnen lenen aan 1% rente over een looptijd tot 9 jaar.