Oxfam Wereldwinkel Herk-de-Stad vandaag open voor koopzondag

De Oxfam Wereldwinkel van Herk-de-Stad neemt deel aan de koopzondag in de aanloop naar Kerstmis.

De Oxfam Wereldwinkel is vandaag open tot 17 uur. Je vindt er een gevarieerd aanbod producten die de producent een eerlijke prijs voor zijn werk garanderen. Wegens de lockdown bleef de Wereldwinkel gesloten. Het was ook niet toegestaan de beurs te organiseren die de Wereldwinkel traditioneel in het begin van december organiseert. Je vindt de Oxfam Wereldwinkel op Markt 27. LW