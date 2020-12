Red Panthers sluiten stage af met gelijkspel tegen Spanje

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 12) hebben zondag hun winterstage in het zuiden van Spanje afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen het gastland, zevende op de wereldranking. Bij de rust leidden de Red Panthers met 0-1 in Valencia.

Het team van de nieuwe coach Raoul Ehren opende de score via kapitein Alix Gerniers (22.). Na de pauze trof de Spaanse Lola Riera twee keer raak op strafcorner (38. en 44.). Tussen die twee treffers door wist Stéphanie Vanden Borre (39.) eveneens op strafcorner tegen te prikken.

Eerder deze week werkten de Red Panthers al twee oefenwedstrijden af tegen hun Spaanse collega’s. Donderdag haalden ze het met 1-2, zaterdag waren ze met 1-5 te sterk.

Begin januari gaan de Red Panthers opnieuw op stage, in Zuid-Afrika. Daar staan vier vriendschappelijke wedstrijden tegen het gastland (FIH 16) op het programma. Voor de Red Panthers kaderen de stages in de voorbereiding op het EK in Amsterdam (4-13 juni).