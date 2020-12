Acht nieuwe postkaarten

Het idee van de postkaarten komt van Jan Leonaers, uitbater van Taverne-Eetcafé ’t Raedhuijs. Jan: “Regelmatig krijgen we van toeristen en geïnteresseerden de vraag naar postkaarten van de gemeente. Samen met het grafisch bureau Fris&Co hebben we de kaarten samengesteld. We hebben foto’s genomen van drie fotografen uit Kortessem: Josy Grosemans, Robert Stox en Paul Greven.” De gemeente Kortessem verleende ook haar medewerking en het logo van Kortessem staat eveneens op de kaarten. “Momenteel zijn de kaarten bij De Dageraad; de leerlingen zullen de kaarten in mapjes van acht steken,” aldus nog Jan. Schepen van toerisme Miet Jorissen (CD&V): “We zijn verheugd met dit initiatief. De opbrengst van de kaarten, die 6 euro voor een mapje zullen kosten, zal de gemeente herinvesteren in het lokaal beleid rond middenstand en toerisme.” De kaarten zijn binnenkort te koop in ’t Raedhuijs en aan de ontvangstbalie van het gemeentehuis.

Raymond Polus