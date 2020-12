Uniek onderwijsproject gaat van start

De gemeenteraad keurde het onderwijsproject ‘Professionele leerhulp voor kansarme zorgleerlingen’ unaniem goed. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de Bocholter scholen. Doel is om de stijgende kans armoede bij de bron aan te pakken.

De doelgroep zijn kansarme leerlingen uit het basisonderwijs en 1ste jaar secundair onderwijs die door hun thuissituatie niet in de mogelijkheid zijn om voor hun leerproblemen schoolexterne professionele leerhulp van een remedial teachter of logopedist(e) te krijgen.

Een begeleidingsteam van vrijwillige schoolexterne leerkrachten en een projectcoördinator volgen nu kansarme kinderen met leerproblemen en/of leerattitude doelgericht op. Steeds in overleg met de ouders en de zorgcoördinatoren. De begeleiding is gratis en stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid bij zowel ouders als de kinderen. ‘Een lang verwachte droom komt uit. Kinderen krijgen extra kansen in het doorbreken van de vicieuze cirkel die kansarmoede vaak is, maar we ondersteunen ook de leerkrachten’, zegt gemeenteraadslid Geertje Das.

RDr