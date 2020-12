Populaire voetbalster Alicia Lehmann bewijst met knap kunstje dat haar looks kunnen bedriegen

Alicia Lehmann keek de Red Flames al enkele keren in de ogen met de Zwitserse nationale ploeg. De 21-jarige aanvalster is namelijk een vaste waarde bij de voormalige angstgegner van onze Belgische voetbalvrouwen, tot ze eerder deze maand met 4-0 wonnen. Lehmann is op clubniveau actief bij West Ham en een best opvallend figuur op het veld door haar lange blonde haren. Maar wie denkt dat Lehmann enkel meedoet voor de show, die komt bedrogen uit. Dat bewees de Zwitserse met een video op haar Instagram-account met bijna twee miljoen volgers.