België voert inreisverbod voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk in

Een mutatie van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk baart de hele wereld zorgen. Na Nederland legt nu ook ons land het vliegverkeer van en naar het VK stil. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) aangekondigd in ‘De Zevende Dag’ op Eén.

Tot 70 procent besmettelijker is de nieuwe variant van het coronavirus die het Verenigd Koninkrijk in zijn ban houdt. Nederland kondigde al een verbod op vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk af dat inging op zondagochtend om 6 uur en zeker tot 1 januari zal gelden. Ook de Britse premier Boris Johnson nam maatregelen: 16 miljoen Britten gaan weer in strenge lockdown.

Nu neemt ook ons land maatregelen. Vanaf zondagavond middernacht zal er niet meer gereisd kunnen worden tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de lucht of met de trein. Het inreisverbod voor wie uit het Verenigd Koninkrijk komt, is een voorzorgsmaatregel, zegt De Croo. De maatregel zal zeker 24 uur gelden omdat er nog wetenschappelijk overleg over de nieuwe variant wordt gevoerd.

Reizigers die vandaag aankomen uit het Verenigd Koninkrijk moeten in quarantaine gaan. Zij zullen extra gecontroleerd worden op de aanwezigheid van het virus.

