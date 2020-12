Rijkswachtkapel wordt gemeente-eigendom

Het verleden van de kapel is op zijn minst een eigenaardig verhaal. In het Opeinde was jarenlang het rijkwachtgebouw gevestigd bestaande uit een bungalow als ambtswoning voor de brigadecommandant met bijgebouwen voor de rijkswacht-administratie Bij de verbouwings- en uitbreidingwerken rond 1982 zou de kapel mogelijk gesloopt worden.

Schepen Camille Cuyx (CD&V): “In 2000 volgden er weerom verbouwingswerken en werd een nieuwbouw opgetrokken. Het gebouw was deels eigendom van de staat en deels eigendom van de gemeente. Bij de politiehervorming die later volgde hoorde Kortessem voor deze diensten bij de zone Kanton Borgloon. De politiegebouwen in Kortessem werden onlangs verkocht. De kapel staat op een hoekje van de site, gelukkig op een apart perceelnummer. Zo kon de gemeente een akkoord sluiten met de Dienst der Gebouwen en werd de Opeindekapel gratis overgedragen aan de gemeente.”

Het is nu aan de gemeente en de buurt om het gebouw en omgeving mooi te verzorgen. De bevolking van het Opeinde is tevreden dat een stuk verleden weer een toekomst krijgt.