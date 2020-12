Organisatie Australian Open verwacht dat Roger Federer zal deelnemen: “Hij heeft zijn eerste ballen geslagen”

De 39-jarige Federer had een week geleden nog laten optekenen dat hij twijfelde over zijn deelname aan de Australian Open, waar hij zes keer de eindzege behaalde. De Zwitser achtte het mogelijk dat hij niet op tijd fit zou zijn na twee knieoperaties, waardoor hij sinds het losbarsten van de coronacrisis niet meer in actie kwam. “Het wordt een race tegen de klok”, zei de twintigvoudige grandslamwinnaar.

Intussen werd de Australian Open met drie weken uitgesteld, waardoor Federer wat meer tijd krijgt. “We hebben drie dagen geleden contact gehad met Roger en zijn team. Hij heeft zijn eerste ballen geslagen in Dubai, hij volgt zijn gebruikelijke trainingsprogramma ter voorbereiding van het seizoen”, stelde Tiley zaterdag. “Hij heeft ons gezegd dat 8 februari hem beter uitkomt, maar veel veel zal afhangen van hoe hij zich na zijn operaties voelt de komende twee à drie weken.”