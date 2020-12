Kortessem

De inwoners van Kortessem vonden vorige week het nieuwe magazine ‘Mag’Gezien’ in hun brievenbus. Een magazine dat gemaakt wordt dóór en vóór ondernemers van Groot Kortessem. Het tijdschrift zal vooral de nadruk leggen op het winkelen in eigen gemeente.

Burgemeester Tom Thijsen: “Het is de bedoeling de aandacht te vestigen op onze lokale handelaars. Voorlopig kan de Cel Lokale Economie geen bedrijfsbezoeken meer organiseren

doch we zullen dit zeker opnieuw blijven doen. Tevens gaan we gaan ook evenementen organiseren in alle deelgemeentes van Kortessem waarbij kleinere ondernemers de kans

krijgen om hun bedrijf voor te stellen.”