We hebben er lang op gewacht, maar eindelijk is het zover. Zondag krijgen we het eerste duel tussen wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Al is het rond de Citadel van Namen ook uitkijken naar Tom Pidcock, zondag nog de verrassende winnaar in Gavere. De Brit kan in deze tweede manche van de Wereldbeker de rol van de derde hond op zich nemen.