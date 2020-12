Kortessem

Een wandelwens is een kaartje met een wens of compliment dat tijdens een wandeling in de brievenbus van iemand uit jouw buurt wordt gepost.

Hoe kan jij jouw wandelwensen verspreiden?

▪️Stap 1: Download de wenskaart van jouw keuze.

▪️Stap 2: Kleur, schilder of versier de figuren naar hartenlust of maak gebruik van de wenskaart.

▪️Stap 3: Schrijf een mooi complimentje of wens op de achterkant van het kaartje!

▪️Stap 4: Maak een wandeling in jouw buurt, post de kaartjes en deel jouw wensen.

Veel wandelwensplezier!!

Voor meer info & downloads via http://www.kortessem.be/nieuws/detail/479/wandelwensen