Een man wil wat in z’n leven. Zoals… een mooie wagen. Philippe Gilbert kan ervan meespreken. De voormalige wereldkampioen van Lotto-Soudal is sinds kort in het bezit van een Ferrari. Meer bepaald een Ferrari 458 Spider, een auto die al snel rond de 200.000 euro kost. “Een echt plezier”, aldus de 38-jarige Gilbert in een bedankwoordje.