Het is intussen bekend. Zondag staat in Namen de Wereldbekermanche op het programma en die vormt het decor voor de eerste clash tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar ook de Telenet - Baloise Lions willen zich, onder andere met Toon Aerts, mengen in de strijd en dus trok manager Sven Nys het parcours op voor een verkenning.