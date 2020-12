Neen, Vandenbroucke is niet naar de kapper geweest: “Bij mij kan dat nog eenvoudiger”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) was zaterdagavond te gast bij VTM Nieuws om er te antwoorden op de vragen van kijkers. Maar in tegenstelling tot wat sommige complotdenkers dachten, is de minister niet naar de kapper geweest.

Vandenbroucke zat er zaterdagavond kort gekapt bij, in de nieuwsstudio van VTM. Had de minister dan zelf zijn voeten geveegd aan het verbod op contactberoepen, en was hij na de persconferentie van het Overlegcomité vrijdagavond in de duik naar een ondergrondse kapper gegaan, vroegen verschillende kijkers zich af.

De oplossing van dat levensgrote mysterie bleek iets eenvoudiger: “Mijn vrouw heeft vanochtend gewoon de tondeuse gebruikt”, lachte Vandenbroucke. “Voor veel mensen is dat geen oplossing, maar bij mij kan mijn vrouw dat gewoon doen. Dat gaat ook, he.”