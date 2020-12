Als Marc Brys bijgelovig is, stelt hij zondag Casper De Norre (23) maar beter op tegen KV Mechelen. In de zes wedstrijden die de Herkenaar al speelde voor de Leuvenaars, verloren ze nog nooit. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat daar ook een toevalsfactor mee gemoeid is, maar de flankverdediger vindt wel steeds beter zijn draai. De laatste weken draagt hij ook offensief meer dan zijn steentje bij.