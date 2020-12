Verpleegster valt plots flauw kort nadat ze coronavaccin kreeg

Verpleegster Tiffany Dover maakte donderdag enkele bange momenten mee tijdens een persconferentie in het Amerikaanse Tennessee. Kort nadat de dame het coronavaccin van Pfizer-BioNTech toegediend kreeg in een ziekenhuis, viel ze plots flauw. “Er is geen reden om te vermoeden dat dit gerelateerd is aan het vaccin”, reageerden enkele dokters.