Als het mét Vlaams Belang moet zijn in 2024, na de volgende verkiezingen, dan is het zonder Bart De Wever. Dat laat de N-VA-voorzitter optekenen in een paar interviews dit weekend. Al moet je dat met een korrel zout nemen, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Dit is strategie. Alles hangt af van hoe de kaarten na de volgende verkiezingen zullen liggen.”