Over enkele maanden is het mogelijk om in Eigenbilzen te overnachten in een Russisch militair vliegtuig, een Antonov An-2, een dubbeldekker uit 1962. Zaterdag arriveerde het toestel met veel belangstelling in hun achtertuin. Luc Degens en echtgenote Madeleine Pauli halen daarmee een publiekstrekker naar hun B&B ‘Air-Bilzenn’.