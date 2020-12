De jaren zestig en Franky and The Blue Jeans

Provo, Flower Power en Hippies. De jaren zestig, de jaren waar jongeren zich afzetten tegen de maatschappij. Ook de jaren dat dansorkest Franky and The Bleu Jeans uit Meeuwen in Limburg en ver daar buiten naam en faam maakten.

Reengenoot Pol Janssen ging er op zoek naar wat er van die oude rockers is geworden. Het resultaat van zijn opzoekingswerk en wat die Meeuwerse rockers betekenden dat kan je allemaal lezen in de jongste uitgave Heemkring van De Reengenoten.

Zo waren Franky and The Blue Jeans winnend finalist van een orkestenfestival in Dormaal in 1967 en in 1968 deelnemer aan de voorselectie van de Ontdek de Ster wedstrijd bij de toenmalige BRT. Ze traden op in zalen en bij allerhande feesten en kermissen. Uitgebreide informatie vindt u terug in het tijdschrift nr. 56 van december 2020. Zie ook: www.dereengenoten.be

RDr