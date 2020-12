CEO UZ Brussel: “Dokters doen amputaties die ze in 20 jaar niet gezien hebben”

“Op een aantal domeinen zie je dat vrij spectaculair. Collega’s vertellen dat ze amputaties hebben moeten doen die ze al 20 jaar niet meer gezien hebben door het uitstellen van zorg en operaties”, vertelt Noppen. “Op vlak van oncologie hadden we op een bepaald moment nog maar de helft van het aantal nieuwe kankers. Die zie je dan pas later in hun ziekte. Sommige mensen hebben het ongeluk dat het uitstel zich opstapelt. Dat gaan we nog moeten verwerken” beseft hij.

Binnen de ziekenhuizen zorgt Covid-19 momenteel voor een verdeling waarbij er eigenlijk twee ziekenhuizen ontstaan. Daarbij staat de gewone zorg evenwel niet stil, merkt Margot Cloet van Zorgnet - Icuro op. “We zien doorheen de hele maand november dat er 2.000 patiënten op intensieve lagen voor niet-Covid-zorg. De ziekenhuizen hebben daar uitzonderlijke inspanningen gedaan. In de tweede golf mogen we het aan hen toeschrijven dat ze een heel deel onderzorg uit de eerste golf hebben opgevangen”, zegt Cloet.

Noppen sluit daarbij aan dat het zelfs een “een van de grote bronnen van ergernis is dat we een dubbel ziekenhuis hebben”. Een Covid-19-afdeling vraagt namelijk ook extra mankracht. “De mensen die je op de Covid-19-afdeling inzet kan je niet twee keer inzetten. Dat zijn geen totaal gescheiden zaken. De kritische opvang van patiënten na zware chirurgie en operaties draait maar aan 60 tot 70 procent. Dat zorgt voor een opstapeling van mensen die zorg nodig hebben en ze niet kunnen krijgen. Dat is een tweede schade en op het einde van de rit kan die significant zijn”, aldus Noppen.