Virus wint aan kracht in Limburg: besmettingen stijgen voor zesde dag op rij

Tussen 9 en 15 december legden er 1.168 gouwgenoten een positieve test af. Dat is 13% meer dan een week voordien. Uitgezonderd Vlaams-Brabant stijgen in Vlaanderen de cijfers het traagst in Limburg.

De provincie Antwerpen blijft de slechtste leerling van de klas met een forse toename van liefst 29%. De afgelopen week dikte het aantal besmettingen er aan met 3.073 gevallen. West-Vlaanderen volgt op de voet met een stijging van 25%. Opmerkelijk is dat er in Vlaams-Brabant een daling van 5% te noteren valt. “Omdat de provincie centraal ligt en niet grenst aan een buurland”, aldus de experten. Daarmee is Vlaams-Brabant samen met Luxemburg de enige provincie die nog een krimp kan voorleggen (-5 %). Voor heel het land steeg het cijfer met 15%: elke dag testen er gemiddeld 2.518,9 Belgen positief.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal of het cijfer dat aangeeft in welke mate het virus zich verspreidt, tikt voor België af op 1,01. Voor Limburg is dat 1,081. Dat betekent dus dat het virus weer aan kracht wint. Uitschieters in het land zijn de provincies Antwerpen (1,182), West-Vlaanderen (1,162), Namen (1,151) en Oost-Vlaanderen (1,149). Enkel in Luxemburg en in het Duitstalige landsdeel duikt het cijfer onder 1, al is het nipt. Sinds het begin van de pandemie zijn er in België al 621.039 coronabesmettingen geregistreerd en lieten 18.455 mensen het leven.