Unico-stadion in La Plata draagt voortaan naam van overleden voetballegende Diego Maradona

Het Unico-stadion in La Plata draagt voortaan de naam van Diego Armando Maradona. Dat heeft de gouverneur van de provincie Buenos Aires vrijdag aangekondigd. De Argentijnse voetballegende, die op 25 november op 60-jarige leeftijd overleed na een hartstilstand, coachte in La Plata zijn laatste club Gimnasia.

“We hebben besloten dat dit stadion voortaan ‘Estadio Unico de la Plata Diego Armando Maradona’ heet”, zei gouverneur Axel Kicillof, in aanwezigheid van de Argentijnse president Alberto Fernández. “Diego was uniek (Unico in het Spaans, nvdr.). Hij verdient het dat dit unieke stadion zijn naam draagt.”

Ook zal een tribune vernoemd worden naar de voormalige Argentijnse bondscoach Alejandro Sabella, de voormalige speler en coach van Estudiantes die recent eveneens overleed.

Het Unico-stadion in La Plata werd in de jaren 1990 gebouwd met het idee dat de twee plaatselijke teams, Estudiantes en Gimnasia y Esgrima, het zouden delen. Maar sinds de opening in 2003 maken de clubs er slechts nu en dan gebruik van. In het stadion, één van de modernste in Argentinië, worden in juli 2021 vier wedstrijden gespeeld tijdens de Copa América.

Eerder deze maand werd ook het stadion van Napoli omgedoopt tot het Diego Armando Maradona-stadion. Maradona verdedigde van 1984 tot 1991 de kleuren van Napoli. Hij leidde de club naar zijn enige twee landstitels (1987, 1990), een Italiaanse beker (1987) en de UEFA Cup (1989), wat hem het statuut van halfgod opleverde in de Zuid-Italiaanse stad.