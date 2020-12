De Croo niet gediend met vraag: “Wie politiek wil doen, moet op een lijst gaan staan”

Even viel Alexander De Croo (Open Vld) vrijdagavond uit zijn rol tijdens de persconferentie na het Overlegcomité. Een complotjournalist stelde de premier een vraag waar hij niet van gediend was, en dat liet hij ook duidelijk merken.

“Alexandre Penasse van Kairos Presse”, stelde de Franstalige journalist zich voor toen De Croo hem het woord gaf. Hij stak meteen van wal over de vaccinaties in ons land. “Veel mensen hebben twijfels geuit bij de vaccinatieschema’s, maar u antwoordt nooit op die vragen. Het debat wordt geblokkeerd. Vindt u niet dat deze coronacrisis ondemocratisch beheerd wordt, zoals veel andere zaken die nochtans in ieders belang zijn?”

OVERZICHT. Dit zijn alle beslissingen van het Overlegcomité in de strijd tegen het coronavirus

Een zichtbaar geïrriteerde De Croo ontweek de vraag, tot de man nog eens het woord kreeg. “Zijn vaccins de enige oplossing”, vroeg hij. De Croo keek naar zijn collega’s en maakte hem duidelijk dat hij nog geen enkele ernstige wetenschapper gehoord heeft die een andere oplossing ziet dan het vaccin. “Ik heb de indruk dat u mijn vragen niet waardeert”, reageerde de man. “Kijk, als u aan politiek wil doen moet u op een lijst gaan staan. Maar dit is een persconferentie en hier worden vragen gesteld, geen politieke meningen verkondigd.”

Penasse droop af. Een blik op zijn website leert dat de man in allerlei complottheorieën gelooft en die graag deelt met de Belgen. Ook toenmalig premier Sophie Wilmès kreeg op 15 april trouwens met hem te maken op een persconferentie. Zij legde hem toen ook het zwijgen op. “U brengt vragen met politieke vooroordelen deze zaal binnen”, klonk het.

De Croo over nieuwe maatregelen.

(gjs)