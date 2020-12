Vrouw gilt het uit wanneer ze ontdekt welke indringer in haar kerstboom zit

Een Amerikaanse vrouw werd in het midden van de nacht gewekt door gestommel in de woonkamer. Toen ze op zoek ging naar de indringer, ontdekte ze dat er ‘iets’ in haar kerstboom zat. Een kat, vermoedde ze, dus wilde ze het beest wegjagen. Tot ze zag dat de kat eigenlijk iets helemaal anders was, waardoor haar woonkamer uiteindelijk in een puinhoop veranderde. “Ik ben bang”, klinkt het in de video die intussen al talloze keren werd bekeken.