Politie legt bedrijfsfeestje met twee frietkramen en dj stil

Bij een bedrijf op de industrieweg in het Antwerpse Balen heeft de politie vrijdagnamiddag een feestje stilgelegd. Dat gebeurde rond 13.45u. Het ging om een feestje tijdens de laatste shift waarbij een dertigtal mensen aanwezig was.

Er waren ook twee frituurwagens en een dj. “Onze inspecteurs konden een zevental werknemers van het bedrijf identificeren en verbaliseren. De zaakvoerder, de uitbaters van de frietkramen en de dj hebben ook een PV gekregen. De processen-verbaal worden naar het parket doorgegeven en er volgt zeker een dagvaarding”, zegt Robert Lehaen van de politiezone Balen-Dessel-Mol.

Volgens de politie is een dergelijk bedrijfsfeestje hetzelfde als een lockdownparty. “De zaakvoerder van het bedrijf had als excuus dat de medewerkers ook tijdens het werk samen zijn. Maar in dit geval ging het wel degelijk om een feestje waar ook alcohol werd geserveerd”, vertelt Lehaen.

De politie heeft ook de wagen en de installatie van de dj in beslag genomen, net als de twee frituurwagens. (mto)