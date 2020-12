Philippe Geubels brengt eigen bier op de markt: ‘Zieke Geest’

Vorig jaar werd duidelijk dat Geubels een bierliefhebber is. In mei 2019 opende hij samen met zijn zakenpartners Tom Van der Veken, Tom Wuyts, Bart Struyf en Kevin Thys de nieuwe locatie van de brouwerij waar ook hun café Hoogmis te vinden is. Sindsdien worden er, naast de vaste bieren, ook veel ‘thematische’ bieren gemaakt. Met Zieke Geest, dat over heel Vlaanderen verkrijgbaar is, is er nu een bier op smaak gebracht door Geubels zelf.

“Onze brouwmeesters maken voornamelijk bittere IPA-bieren (India Pale Ale, nvdr.) en craftbieren. Ik heb aangegeven dat we eens een bier moesten maken dat ik graag drink”, aldus Geubels. “Het werd een zachte tripel met een lichte bananensmaak die zich makkelijk laat drinken. Ik vind het echt heel lekker. Sommige proevers vergelijken Zieke Geest met de tripel van Westmalle, maar zachter.”

De komiek volgde het hele brouwproces van nabij op. “Uiteraard ken ik niet veel van het brouwen zelf. Het was aan mij om te proeven en aan te geven hoe de smaak moest evolueren. Onze brouwmeester Kevin paste het brouwsel vervolgens aan.” Voor de feestdagen hebben Geubels en co. trouwens ook een bruin bier gemaakt: ‘Ambtenaar op Rust’, een naam die verwijst naar In de gloria-personage De Bruyne Henri.

Zieke Geest heeft een alcoholpercentage van 8 procent en is verkrijgbaar in de Vlaamse drankenhandels, waaronder Prik en Tik en Belbev.